Zeigefinger von Fünfjährigem in Tirol von Rolltor abgetrennt

Beim Versuch ein elektronisches Garagenrolltor zu öffnen, ist am Donnerstag in Hattingberg (Bezirk Innsbruck-Land) der Zeigefinger eines fünfjährigen Buben abgetrennt worden. Er wollte seinem Opa das Tor öffnen. Der Bub hielt sich während der Betätigung des Schalters mit der linken Hand an der Verlaufsschiene des Rolltores fest, wobei eine Rolle des automatischen Garagentores den Finger abdrückte.