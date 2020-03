Frankfurt nach 0:3 gegen FC Basel im EL-Achtelfinale vor Aus

Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Fußball-Europa-League vor dem Aus. Der deutsche Bundesligist unterlag am Donnerstagabend im Heimspiel dem FC Basel deutlich mit 0:3. Die Partie war wegen des grassierenden Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gegangen. Das würde auch im Retourspiel der Fall sein, das am 19. März neuerlich in Frankfurt stattfinden soll.