Erster Corona-Todesfall in Österreich

Ein 69-jähriger Covid-19-Patient ist in der Nacht auf Donnerstag im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital verstorben. Er ist das erste Todesopfer des neuartigen Coronavirus in Österreich. Der Mann hatte sich in Italien aufgehalten und an Vorerkrankungen gelitten, berichtete der medizinische Krisenstab der Stadt. Bis zum späten Nachmittag gab es landesweit 361 bestätigte Fälle.

Der 69-jährige Patient sei an einem Multiorganversagen infolge einer Infektion mit dem Virus gestorben, sagte der Leiter der Infektionsabteilung des Krankenhauses, Christoph Wenisch. Der 69-Jährige hatte Vorerkrankungen wie Zucker, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und eine chronische Darmerkrankung.

"Andererseits war er fit. Er war immerhin auf einem Italienurlaub", ergänzte der Mediziner. Auf diesem Urlaub, den er im Februar mit seiner Familie verbrachte, hatte er sich nach Erkenntnissen der Ärzte auch mit SARS-CoV-2 angesteckt. Der 69-Jährige entwickelte nach der Rückkehr Symptome und kam bald in das Krankenhaus. "Er ist dann über die Normalstation rasch auf die Intensivstation gekommen, weil ein Lungenversagen rasch eingetreten ist", erläuterte Wenisch. Es folgten Versagen der Nieren, der Leber, der Herz-Kreislauf-Organe. "Medizinisch salopp gesagt, handelte es sich um ein Multiorganversagen", attestierte der Mediziner.

Wenisch betonte, dass der verstorbene Patient zuletzt wieder virenfrei gewesen sei: "Ein Nachweis war nicht mehr möglich." Allerdings habe das Virus zuvor schon zu großen Schaden angerichtet, betonte der Leiter der Infektionsabteilung im KFJ-Spital. "Der Schaden war gesetzt und konnte nicht mehr repariert werden."

Bei dem Fall im Wiener AKH handelt es sich um eine Frau, die sich am Dienstag zur Behandlung auf die Hämatologische Ambulanz des AKH begeben hatte. Sie wurde umgehend ins Kaiser-Franz-Josef-Spital überstellt und wird seither dort behandelt. Sie soll nicht schwer erkrankt sein, hieß es. Sämtliche Kontaktpersonen der Frau, die vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien bisher ermittelt werden konnten, befinden sich in Heimquarantäne. Betroffen ist medizinisches Personal, das sich um die Patientin gekümmert hatte, und drei Ärzte, die näher mit der Frau zu tun hatten.

Um die Ausbreitungs des Virus weiter einzudämmen, kündigte die Bundesregierung weitgehende Besuchsverbote in Spitälern an. Ausnahmen solle es nur für Kleinkinder und im palliativen Bereich geben. "Sonst wird das sehr, sehr konsequent gehandhabt werden", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im Kanzleramt. Er gehe von einem Anstieg der Infektionen in Richtung 400 bis zum Abend aus, sagte er.

Man habe sich in einer Videokonferenz mit den Gesundheitsreferenten der Bundesländer auf die Besuchsverbote geeinigt. Daneben werde man sich auf einen Ressourcenschonungsplan in den Spitälern konzentrieren. "Die Kernaufgabe ist es, so gut wie irgendwie möglich die Arbeitsfähigkeit der Spitäler aufrechtzuerhalten." Derartige Besuchsverbote waren schon zuvor von einigen Bundesländern angekündigt worden.

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner drängte indes auf einen Ausbau der Intensiv-Medizin, um die Folgen des Coronavirus zu bewältigen. "Wir müssen uns jetzt wappnen. Es ist dringend notwendig, die Kapazitäten vor allem im intensiv-medizinischen Bereich in ganz Österreich stark auszubauen." Dies müsse zentral koordiniert geschehen, der Bund solle den Ländern Sondermittel geben.

Eine Erleichterung betrifft die Krankschreibungen. Ärzte können Patienten für die Dauer der "Corona-Krise" auch telefonisch krankschreiben. Das haben Ärztekammer und Gesundheitsministerium am Donnerstag vereinbart. Offen ist demnach noch, wie mit Rezepten umgegangen wird. Grundsätzlich ist eine digitale Übermittlung an Patienten per E-Mail oder Direktnachricht aber möglich. Gelten soll diese Regelung ab sofort und für die Dauer der "Corona-Krise".

Auch die Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich bleiben vom Coronavirus nicht unberührt. Diese setzen ab kommenden Montag öffentliche Gottesdienste und Versammlungen weitestgehend aus. Das ist das Ergebnis nach einem Gespräch der Vertreter der Religionsgemeinschaften mit Kanzler Sebastian Kurz, der für Kultusangelegenheiten zuständigen Ministerin Susanne Raab, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer. Zudem sollen kirchliche Familienfeiern wie Taufen und Hochzeiten verschoben werden, wie es nach dem Treffen im Bundeskanzleramt hieß.