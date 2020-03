Weinstein wegen Brustschmerzen im Krankenhaus

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (67) ist nach seiner Verurteilung am Mittwochabend mit Brustschmerzen ins Krankenhaus gebracht worden. Er wurde vom Gefängnis Rikers Island in New York wegen "anhaltender Herzprobleme" ins Bellevue-Krankenhaus nach Manhattan gebracht, erklärte eine Sprecherin von Weinstein. Dort hatte er sich bereits im Februar einer Herzoperation unterzogen.