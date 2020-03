Österreich schließt ab Montag Oberstufen, Rest ab Mittwoch

In ganz Österreich werden zur Eindämmung des Coronavirus ab kommenden Montag die Schulen teilweise geschlossen. Betroffen von den Sperren sind zunächst nur die Oberstufenschüler. Ab Mittwoch wird auch der Unterricht für alle anderen Schüler (bis 14) eingestellt, es wird aber für diese die Möglichkeit der Betreuung in den Schulen geben. Das gab die Bundesregierung am Mittwochnachmittag bekannt.

Auch Kindergartenkinder sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben, lautete der Appell der Regierung. Wie für Unterstufenschüler soll es für diese ebenfalls eine Betreuungsmöglichkeit geben, wenn für die Eltern keine andere Alternative möglich ist.

Die Schul-Maßnahmen gelten vorerst bis Ostern - der Ostersonntag ist der 12. April -, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Mittwochnachmittag nach den Beratungen mit den Sozialpartnern im Bundeskanzleramt. Das "ultimative Ziel" sei es, weniger soziale Kontakte zu erreichen. Geplant ist es, den Unterricht auf digitalem Weg fortzusetzen.

"Das bedeutet, dass alle, die zu Hause betreut werden können, auch zu Hause betreut werden sollen", so der Appell des Kanzlers. "Wer keine Möglichkeit hat, der kann weiter seine Schüler in die Schulen bringen." Gleichzeitig betonte Kurz, dass die Großeltern nicht zur Betreuung herangezogen werden sollen: "Kinder dürfen keinesfalls zu den Großeltern gebracht werden, das sind die Personen, die wir bestmöglich schützen wollen."

Mit der Möglichkeit der Betreuungsangebote soll auch garantiert werden, dass jene Eltern, die in systemkritischen Berufen arbeiten, weiter ihrer Tätigkeit nachkommen können. Kurz nannte als Beispiele das Gesundheitspersonal, Polizisten oder etwa Busfahrer - "damit unsere Gesellschaft, das Leben im Land funktioniert".

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) betonte, dass die Pforten der Schulen ungeachtet der Maßnahmen offen bleiben. Er verwies auf das digitale Lernen, das für die ab 14-Jährigen praktiziert werden soll: In dieser Schulstufe werde der Unterricht mit digitalen Mitteln fortgesetzt, auch wenn die Schüler nicht anwesend sind.

Ab dem Zeitpunkt der Schließung bzw. der Umstellung von Unterricht auf Betreuung am Mittwoch finden auch keine Schularbeiten und Prüfungen mehr statt. Der gesamte Zeitraum bis zur Wiederaufnahme des regulären Betriebs nach Ostern werde nicht beurteilt, hieß es aus dem Bildungsministerium. Noch nicht geklärt sind die Regelungen für die Maturaklassen. "Wir zerbrechen uns den Kopf", so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwochnachmittag. "Das Virus soll keine Barriere sein, um eine faire Zentralmatura durchzuführen."

Details sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden. Problem in den Maturaklassen: Notenschluss ist hier bereits am Freitag nach den Osterferien. Wo etwa die einzige Schularbeit des zweiten Semesters noch nicht stattgefunden hat, kann unter Umständen nicht beurteilt werden bzw. können Schüler sich einen drohenden Fünfer nicht so schnell ausbessern.

Nur wer die Maturaklasse positiv abgeschlossen hat, darf zur Zentralmatura antreten. Diese ist heuer für den 5. bis 13. Mai geplant. Etwaige negative Noten auf die Klausurarbeit können am 26. und 27. Mai im Rahmen der Kompensationsprüfungen ausgebessert werden. Eine Verschiebung nach hinten würde die Vorbereitung auf die mündliche Matura beeinträchtigen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte am Mittwoch einmal mehr, es gehe um den Schutz der gefährdeten Personengruppen (über 70-Jährige und Personen mit Vorerkrankungen). Kinder seien zwar "viel weniger gefährdet, was Erkrankungen betrifft, gleichzeitig wissen wir, dass Kinder starke Multiplikatoren sind", begründete er das Einstellen des Unterrichtes.

Im Bereich der kritischen Infrastruktur appellierte er an die Eltern, die Möglichkeit der Betreuungsmöglichkeiten zu nützen, um weiterhin der beruflichen Tätigkeit in diesen Kernbereichen nachkommen zu können.

Volle Unterstützung für die Maßnahmen äußerten die Spitzen der Sozialpartner, die zuvor mit den Vertretern der Bundesregierung über die Schulschließungen mit Betreuungsangeboten für jüngere Kinder berieten.

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sprach von einer "Ausnahmesituation für die Republik". Das gemeinsame Ziel sei es, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, um die besonders exponierten Bevölkerungsgruppen zu schützen - Ältere und chronisch Kranke. "Wir müssen die Funktionsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft aufrecht halten", sagte Mahrer. Die heute verkündeten Maßnahmen der Schulschließungen mit Betreuungsangeboten für jüngere Kinder seien richtig und gut abgestimmt.

Auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl würdigte die heute gesetzten Maßnahmen und das gemeinsame Vorgehen der Regierung mit den Sozialpartnern. Aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei es wichtig, dass es weiterhin ein Betreuungsangebot für Kinder gebe. Wenn ein Elternteil zu Hause sei oder wenn man es sich einteilen könne, solle man "davon absehen, das Kind in die Schule oder Kindergarten zu schicken". Wichtig sei es jetzt, die sozialen Kontakte einzuschränken.

Ebenso der Tenor von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian, der wie auch andere Teilnehmer der Pressekonferenz besonders die Gefahr einer exponentiellen Steigerung der Zahl der Infizierten ansprach. Um diese zu verhindern, brauche es Maßnahmen zur Reduktion von sozialen Kontakten. "Das freut niemand wirklich von uns", es sei aber notwendig. Daher sei er über die jetzt getroffenen Maßnahmen froh. Auch Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger war zum Gipfel eingeladen, nahm aber nicht an der abschließenden Pressekonferenz teil. In einer Aussendung betonte er die Bedeutung der bäuerlichen Landwirtschaft für eine krisenfeste Versorgung Österreichs.

Einen emotionalen Appell an alle richtete der Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes, Gerry Foitik. "Alle Schülerinnen und Schüler sind jetzt Teil unseres Teams und können durch eine Lebensänderung helfen, Ältere und Kranke zu beschützen und damit Leben zu retten." Sie sollten die sozialen Kontakte einschränken und Freizeitbeschäftigungen alleine oder in kleinen Gruppen ausüben. Man solle Kontakte "in Spuckweite" vermeiden, um die Ansteckungsgefahr einzuschränken.

Derzeit gibt es laut Daten der Statistik Austria von der 9. bis zur 13. Schulstufe rund 410.000 Schüler. Sie besuchen eine AHS-Oberstufe, eine berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS), eine Polytechnische oder eine Berufsschule.

Ab Mittwoch wird dann für alle anderen Schüler der Unterricht eingestellt. Das betrifft also die rund 350.000 Schüler an den Volksschulen sowie die etwa 340.000 Schüler an den AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen - in Summe als mehr als 690.000 Schüler (alle Daten: Schuljahr 2018/19). Für diese Schüler der ersten acht Schulstufen wird es aber Betreuungsmöglichkeiten in den Schulen geben.

Das gilt auch für die mehr als 300.000 Kinder unter sechs Jahren, die derzeit eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen: Sie sollen möglichst zu Hause bleiben, aber auch für sie wird es Betreuung geben, wenn es möglich ist.