Erdogan berät mit EU-Spitzen über Flüchtlingsabkommen

Mitten im Streit mit der EU um Migranten und Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag zu Gesprächen nach Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel dürften bei dem Treffen darauf dringen, dass die Türkei sich wieder an das Flüchtlingsabkommen hält. Erdogan dürfte weitere Finanzhilfen fordern.