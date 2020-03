Juventus nach 2:0 im "Derby d'Italia" wieder Serie-A-Leader

Juventus Turin ist an die Tabellenspitze der italienischen Fußball-Meisterschaft zurückgekehrt. Der Serienmeister gewann am Sonntagabend das aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen ausgetragene "Derby d'Italia" gegen Inter Mailand mit 2:0 und zog dank des dritten Sieges in Folge in der Tabelle wieder an Lazio Rom vorbei. Die Römer hatten bereits am 29. Februar zu Hause Bologna mit 2:0 besiegt.