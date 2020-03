Russe Bolschunow wie im Vorjahr Holmenkollen-Sieger

Der russische Weltcupspitzenreiter Alexander Bolschunow hat wie im Vorjahr den Langlauf-Klassiker auf dem Holmenkollen in Oslo gewonnen. Der 23-Jährige triumphierte am Sonntag bei dichtem Nebel und vor wegen der Coronavirus-Vorkehrungen leeren Tribünen nach 50 km in der klassischen Technik im Zielsprint 0,9 Sekunden vor dem Norweger Simen Hegstad Krüger.