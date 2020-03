Bei Lawinenabgang am Dachstein starben fünf Wanderer

Bei einem Lawinenabgang auf der oberösterreichischen Seite des Dachsteins sind am Sonntag fünf Schneeschuhwanderer getötet worden. Nach Angaben der Polizei Oberösterreich dürfte es sich dabei um tschechische Staatsbürger handeln. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Ein Kärntnern Polizist starb zudem bei einem Lawinenabgang im Großglocknergebiet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Das Unglück hat sich im Bereich des Randkluftanstiegs in der Nähe der Seethalerhütte auf 2.700 bis 2.800 Meter Seehöhe ereignet. "Es hat mehrere Zeugen gegeben, die die Einsatzkräfte alarmiert haben", sagte Christoph Preimesberger, Landesleiter der oberösterreichischen Bergrettung und Leiter der Bergrettung Hallstatt, zur APA. Die Lawine sei etwa 150 bis 200 Meter breit und rund 400 lang gewesen, schätzte Preimesberger. In dem Gebiet hatte es in den vergangenen Tagen Wind und starken Schneefall gegeben. Das habe zu dem Abgang geführt, meinte der Bergretter.

In den vergangenen Jahren sei der Hallstätter Gletscher stark abgeschmolzen, der Bereich, wo sich die Lawine gelöst habe, sei dadurch wesentlich steiler als früher. Die Gruppe sei von den Ausläufern der Lawine erfasst worden. Zur Identifizierung wurden die Opfer nach Hallstatt gebracht, hieß es bei der Polizei.

Die Bergrettungen von Hallstatt und Obertraun, die Alpinpolizei und sechs Hubschrauber sind zu dem Großeinsatz am Dachstein ausgerückt. "Wir gehen nicht von weiteren Verschütteten aus, suchen aber das Gelände sicherheitshalber ab", erklärte Preimesberger. An dem sonnigen Tag seien viele Menschen am Dachstein unterwegs.

Der Kärntner Polizist im Großglocknergebiet wurde während eines Kurses der Alpinausbildung von einem Schneebrett mit 15 Zentimeter Abrisskante erfasst und teilweise verschüttet. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Unfall passierte bei der Abfahrt von der Adlersruhe in Richtung Pasterze. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestellte einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache.