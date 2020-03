Vorarlberger in Rumänien von Lawine in den Tod gerissen

Ein 51 Jahre alter Vorarlberger ist bei einem Lawinenunglück in den rumänischen Karpaten am Freitag ums Leben gekommen. Der Verunglückte hatte seit mehreren Jahren Rettungshubschrauber-Pilot in Tirol gearbeitet, berichteten "Tiroler Tageszeitung" und "Krone Tirol" in ihren Sonntagsausgaben.