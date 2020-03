Lawinenabgang mit fünf Toten am Dachstein

Auf dem Dachstein ist am Sonntagvormittag eine riesige Lawine abgegangen. Bei dem Unglück sind nach Angaben der oberösterreichischen Polizei fünf Personen getötet worden. Ersten Angaben zufolge dürfte es sich dabei um Mitglieder einer Gruppe aus Tschechien handeln. Ein 51 Jahre alter Vorarlberger kam zudem bei einem Lawinenunglück in den rumänischen Karpaten am Freitag ums Leben.