Zweiter Toter aus eingestürztem Haus bei Berlin geborgen

Aus einem am Samstag eingestürzten Mehrfamilienhaus in Hohen Neuendorf (Oberhavel) bei Berlin ist am Abend ein zweiter Toter geborgen worden. Bei ihm handle es sich um einen Mann, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt sei, sagte ein Polizeisprecher vom Lagedienst in Potsdam.