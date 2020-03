Barcelona nach 1:0 über Real Sociedad vorerst wieder Erster

Der FC Barcelona hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernommen. Die Katalanen erkämpften im Heimspiel gegen Real Sociedad einen 1:0-Heimsieg und liegen damit zwei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid, der am Sonntag bei Betis Sevilla antritt.