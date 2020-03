Opfer nach Bauchstich in Wien-Donaustadt in Lebensgefahr

Nach einem Bauchstich seines Sohnes ist ein 56-jähriger Mann am Samstagvormittag in Wien in Lebensgefahr geschwebt. Der 36-jährige Sprössling hatte die Bluttat am Freitag zwischen 13.00 und 15.00 Uhr im Stiegenhaus eines Wohnhauses in der Donaustädter Quadenstraße verübt und war dann seelenruhig in einen Bus gestiegen, wo ihn Beamte festnahmen. Die Tat hat er bereits gestanden.