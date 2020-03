Ein Toter bei Explosion in Wohnung in Straßburg

In der französischen Stadt Straßburg ist ein Mensch durch eine Explosion in einer Wohnung getötet worden. Zwei weitere Personen seien bei der Explosion im Stadtteil Meinau verletzt worden, teilte Straßburgs stellvertretender Bürgermeister Alain Fontanel am Samstag im Online-Dienst Facebook mit.