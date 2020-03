Anwalt: Ex-Fußballstar Ronaldinho in Paraguay festgenommen

Nach dem Verzicht des zuständigen Staatsanwalts auf eine Anklage wegen Einreise mit einem gefälschten Pass ist der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho in Paraguay dennoch festgenommen worden.

Ronaldinho und sein Bruder seien in der Hauptstadt Asunción aus ihm unbekannten Gründen festgenommen worden, sagte Ronaldinhos Anwalt Adolfo Marín in der Nacht zum Samstag. Die Festnahme wurde demnach angeordnet "von einem Staatsanwalt, der nicht an dem Fall beteiligt ist".