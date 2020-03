Lkw in Horn mit ÖBB-Triebwagen kollidiert

In Horn ist am Freitag in der Früh ein Lkw mit einem ÖBB-Triebwagen kollidiert. Schauplatz des Unfalls war ein unbeschrankter Bahnübergang in der Waldviertler Bezirksstadt, teilte Bundesbahnen-Sprecher Christopher Seif auf Anfrage mit.