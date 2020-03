Kunstrückgabebeirat empfiehlt Restitution von Schiele-Bild

Der Kunstrückgabebeirat hat in seiner 96. Sitzung am Freitag zwei Rückgabe-Empfehlungen beschlossen. Das Gemälde "Vier Bäume" von Egon Schiele soll aus dem Belvedere an die Erben nach Josef Morgenstern restituiert werden. Eine derzeit in der Österreichischen Nationalbibliothek befindliche Sammlung von über 370 Gebrauchskarten soll mangels Vorbesitzerhinweise dem Nationalfonds übereignet werden.