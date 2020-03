Performancekünstler Ulay im Alter von 76 Jahren gestorben

Er war der Mann, der Carl Spitzwegs Meisterwerk "Der arme Poet" einst aus künstlerischen Gründen aus der Berliner Nationalgalerie vorübergehend entwendete: Der deutsche Performancekünstler Ulay ist in der Nacht zum Montag im Alter von 76 Jahren in Ljubljana gestorben, wie ein enger Kollege am Montag bestätigte.