Verkehrsunfälle in Wien forderten Toten und Schwerverletzten

Einen Toten und einen Schwerverletzen haben Verkehrsunfälle in Wien in der Nacht auf Montag gefordert. Bei einem der Unfälle war bei zwei Beteiligten ordentlich Alkohol im Spiel, wie die Wiener Polizei am Montagvormittag berichtete. Beide Unfälle ereigneten sich in Favoriten.