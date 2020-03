Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Deutschland

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Sachsen-Anhalt sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Magdeburg mitteilte, war die Maschine auf dem Sportflugplatz Hoym gestartet und unmittelbar danach abgestürzt.