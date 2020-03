Real nach 2:0-Sieg im "Clasico" wieder an der Ligaspitze

Real Madrid hat sich die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft zurückgeholt. Die "Königlichen" feierten am Sonntag im zweiten "Clasico" der Saison gegen den FC Barcelona im Estadio Bernabeu dank Treffern von Vinicius Junior (71.) und Mariano Diaz (92.) einen 2:0-Sieg und zogen um einen Punkt am katalanischen Rivalen vorbei. Zwölf Runden sind auf dem Weg zum Titel noch zu spielen.