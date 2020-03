Mann wollte urinieren und stürzte 20 Meter ab - tot

Ein 69-jähriger Mann ist am Samstagabend in Silbertal (Bez. Bludenz) bei einem 20 Meter-Absturz in eine Schlucht tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann nach einem Besuch bei einem Bekannten offenbar seine Notdurft verrichten und stürzte dabei in das Messnertobel ab. Der leblose Körper des Mannes wurde erst am Sonntagvormittag entdeckt, für ihn kam jede Hilfe zu spät.