Niedergestochene 16-Jährige weiter in künstlichem Tiefschlaf

Die 16-Jährige, die am Donnerstagabend von ihrem gleichaltrigen Ex-Freund in ihrer elterlichen Wohnung in Wien-Floridsdorf geschlagen und niedergestochen worden sein soll, befindet sich weiter in künstlichem Tiefschlaf. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es seitens der Wiener Polizei am Sonntag.