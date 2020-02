Zu einem tödlichen Alpinunfall ist es am Samstag in Salzburg gekommen.

Sujetbild Alpinunfälle © (c) APA/THOMAS GUGGENBERGER (THOMAS GUGGENBERGER)

Ein 47-jähriger Tourengeher aus Adnet kam gegen 12:40 Uhr nach einer Skitour auf der Abfahrt in der Wasserkarrinne am Gosaukam aus bisher ungeklärte Ursache zu Sturz. Dabei zog sich der Mann tödliche Kopfverletzungen zu, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Begleiter leisteten Erste Hilfe - vergebens

Seine beiden Begleiter hätten noch Erste Hilfe geleistet, der Notarzt vom Notarzthubschrauber Martin 1 habe jedoch nur mehr den Tod des Tennengauers feststellen können. Der Verunglückte sei mittels Seil von der Flugpolizei geborgen und ins Tal gebracht worden. Fremdverschulden sei auszuschließen, so die Polizei.