In der Slowakei wird ein neues Parlament gewählt

In der Slowakei sind am Samstag rund 4,4 Millionen Wähler aufgerufen, ihr neues Parlament für die nächste vierjährige Amtszeit zu bestimmen. Um die 150 Mandate im Nationalrat bemühen sich insgesamt 24 politische Parteien. Die nahezu 6.000 Wahllokale sind von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Ein relevantes vorläufiges Ergebnis dürfte am Sonntagmorgen vorliegen.