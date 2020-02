Trump bestätigt Unterzeichnung von Abkommen mit Taliban

US-Präsident Donald Trump hat die Unterzeichnung eines Abkommens mit den Taliban bestätigt, das den Abzug von US-Truppen aus dem Bürgerkriegsland vorsieht. US-Außenminister Mike Pence werde an der Unterzeichnung teilnehmen, teilte Trump am Freitagnachmittag (Ortszeit) in Washington mit. Die Zeremonie war für Samstag in der katarischen Hauptstadt Doha geplant.