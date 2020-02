Verdacht auf Brandstiftung mit fünf Toten in Straßburg

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Straßburg mit fünf Toten haben die Behörden Ermittlungen in Richtung Brandstiftung aufgenommen. Zwei Verdächtige sind in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die Polizei hatte die beiden Männer in der Nähe des Brandortes unweit der Straßburger Altstadt in Gewahrsam genommen.