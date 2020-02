Andenken von Basketball-Star Kobe Bryant werden versteigert

Andenken an die tödlich verunglückte Basketball-Legende Kobe Bryant sollen Ende April in Kalifornien versteigert werden. Im Rahmen der geplanten Auktion "Sports Legends" mit mehr als 300 Stücken kommen unter anderem Memorabilien des langjährigen NBA-Profis bei den Los Angeles Lakers unter den Hammer, wie das Auktionshaus Julien's am Donnerstag mitteilte.