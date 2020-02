13 Prozent mehr Asylanträge in EU

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Asylanträge in der EU erstmals seit dem Krisenjahr 2015 wieder gestiegen. 714.200 Personen suchten 2019 in der EU, Norwegen und der Schweiz ("EU+") um Asyl an - das sind um 13 Prozent mehr als 2018, wie das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) am Mittwoch mitteilte. Bei zehn Prozent der Anträge handelt es sich um Folgeanträge im gleichen Land.