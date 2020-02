Weiterhin Rückgang bei Influenza-Fällen in Österreich

Während in Österreich die ersten Coronavirus-Fälle registriert wurden, ging die Anzahl an Neuerkrankungen von Grippe und grippalen Infekten zurück. Allerdings ist die Influenzavirusaktivität weiterhin auf hohem Niveau. In 61 Prozent der Proben konnten immer noch Influenzaviren nachgewiesen werden. Auch in Europa scheint der Gipfel der Grippewelle in Europa bereits überschritten zu sein.