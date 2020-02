Vier Mal "Politischer Aschermittwoch"

Der Fasching ist vorbei, zumindest politisch geht es aber halblustig weiter. Gleich vier Veranstaltungen zum "Politischen Aschermittwoch" sind angesetzt. Das meiste Interesse ziehen wohl die Traditionsveranstaltung in Ried im Innkreis erstmals mit Hauptredner FPÖ-Chef Norbert Hofer und jene in der Wiener Bettelalm mit Ex-Freiheitlichen-Obmann Heinz-Christian Strache an sich.