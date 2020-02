CDU plant Wahl des neuen Vorsitzenden im Frühjahr

Die deutschen Christdemokraten wollen ihren neuen Vorsitzenden voraussichtlich auf einem Sonderparteitag am 25. April oder am 9. Mai in Berlin wählen. Endgültig stehe der Termin noch nicht fest, erfuhren Nachrichtenagenturen am Montag aus Parteikreisen.