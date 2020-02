Mann würgt Ex-Freundin in Innsbruck bis zur Bewusstlosigkeit

Ein alkoholisierter 25-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in einem Innsbrucker Hotel seine Ex-Freundin, die dort an der Rezeption arbeitete, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Ein Hotelgast alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde verletzt. Der Mann gab laut Polizei als Motiv an, er habe sich nicht mit dem Ende der Beziehung abfinden wollen.