Frau in Oststeiermark getötet - Verdächtiger festgenommen

In der oststeirischen Gemeinde Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist es am späten Sonntagvormittag offenbar zu einer Bluttat gekommen: Eine 34-jährige Frau erlitt durch einen Schuss tödliche Verletzungen, ein Verdächtiger wurde in dem Einfamilienhaus festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um deren Ex-Freund.