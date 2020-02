Drei Schwerverletzte bei Pkw-Kollision in Niederösterreich

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw sind in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Horn drei Personen lebensgefährlich verletzt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein 52-jähriger Lenker aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya krachte an einer Kreuzung in das von links kommende Auto eines 69-Jährigen Lenkers und seiner 68-jährigen Lebensgefährtin auf dem Beifahrersitz.