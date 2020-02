Türkei bestellt neuen Botschafter für Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

1992 legte er die türkische Staatsbürgerschaft zugunsten eines deutschen Passes zurück und hat, laut türkischen Medienberichten, auch jetzt noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ceyhun wurde 1998 erster deutscher EU-Abgeordneter türkischer Abstammung - für die Grünen. Unter anderem betätigte er sich dort als Kritiker der damaligen österreichischen Koalition der ÖVP mit Jörg Haiders FPÖ. "Ich bin mit einer Deutschen verheiratet, meine Kinder sind evangelisch, mein ganzes Leben spielt sich in Deutschland ab", sagte er damals. Im Oktober 2000 wechselte Ceyhun zur SPD und wurde EU-Abgeordneter der Sozialdemokraten, wo es ihn aber nur bis 2004 hielt.

Schon ab 2002 zog es Ceyhun doch wieder in die Türkei. Er arbeitete als Berater für unterschiedlichste Politiker, etwa für Dervis Eroglu, Volksgruppenchef der türkischen Zyprioten oder Mustafa Sarigül, Bezirkspolitiker der linksnationalistischen CHP und zeigte sich laut damaligen Weggefährten zunächst als harter Kritiker der AKP. Dann aber wechselte er das Lager und wurde 2013 Berater der AKP, der Partei von Recep Tayyip Erdogan. 2015 stellte er sich in Izmir für die AKP zur Wahl als Abgeordneter, wurde aber nicht gewählt. Er war auch lange Jahre Kolumnist der AKP-nahen Zeitung Daily Sabah.

Ceyhun wurde in der Türkei vorgeworfen, vor 1980 als Mitglied einer linken Gruppierung (Devrimci Yol) an bewaffneten Überfällen teilgenommen zu haben und bei einem Bombenanschlag mit einem Toten beteiligt gewesen zu sein. Er wurde dafür angeklagt, im Jahr 2000 aber freigesprochen. Dennoch gab es nun nach seiner Bestellung zum Botschaft in Wien in der Türkei heftige Kritik, vor allem aus weit rechts stehenden Gruppierungen.

Im Juli 2018 heiratete er in der Türkei seine zweite Frau, Azize Sikdag. Medien berichteten damals ausführlich, dass die Politprominenz der AKP anwesend war, auch Präsident Erdogan, der persönlich die Heiratsurkunden übergeben habe.

Türkische Medien kritisieren auch, dass Ceyhun eine Reihe von Botschaftern verlängert, die zwar Erdogan nahestehen, aber davor nicht im Außenministerium das Handwerk gelernt haben.