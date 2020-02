Banker wegen Mordes an 61-Jähriger angeklagt

Ein Bankberater muss sich bald wegen Mordes an seiner Kundin in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten. Laut Anklage hatte er am 16. September 2019 in Edlitz in NÖ der Pensionistin zunächst zehn heftige Schläge mit einem mit Münzen gefüllten Strumpf gegen den Kopf versetzt. Danach soll er die Frau mit einer Frischhaltefolie erstickt haben. Ein Selbstmordversuch auf der A2 misslang später.