Chelsea gewann London-Derby gegen Tottenham 2:1

Chelsea hat am Samstagnachmittag den vierten Tabellenplatz in der englischen Fußball-Premier-League mit einem Prestigesieg gefestigt. Die "Blues" gewannen das London-Derby gegen Tottenham vor eigenem Publikum an der Stamford Bridge mit 2:1 und vergrößerten den Vorsprung auf die fünftplatzierten "Spurs" zum Auftakt der 27. Runde auf vier Punkte.