Frankreich erklärt der Bettwanze den Kampf

Frankreich sagt der Bettwanze den Kampf an. Die Regierung startete am Donnerstag eine Kampagne gegen den Parasiten, zu der auch eine Notrufnummer gehört. "Wir könne alle betroffen sein", warnt die Regierung auf ihrer Website. Dort gibt es Tipps zur Vorbeugung gegen Bettwanzen und zur Bekämpfung des Insekts, das nachts in Betten kriecht. Vor allem in Paris breiten sich Bettwanzen massenhaft aus.