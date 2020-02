Gardos bei Ungarn Open im Achtelfinale

Robert Gardos hat am Donnerstag bei den Ungarn Open der Tischtennis-World-Tour in Budapest mit einem souveränen Erfolg das Achtelfinale erreicht. Der Tiroler brauste über den Weltranglisten-19. Wong Chun Ting aus Hongkong mit 4:0 (3,13,12,7) hinweg. Nächster Gegner ist am Freitag der Franzose Alexandre Cassin, der den Weißrussen Wladimir Samsonow bezwang.