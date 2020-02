NÖ: Haftstrafe wegen mutmaßlichen Aufenthaltstitel-Verkaufs

Mit einem Schuldspruch für den 56 Jahre alten Erstangeklagten hat am Donnerstag in Wiener Neustadt ein Schöffenprozess um den mutmaßlichen Verkauf von Aufenthaltstitel geendet. Der Niederösterreicher muss Gerichtsangaben zufolge zweieinhalb Jahre in Haft. Dem mittlerweile suspendierten Beamten des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wurden Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vorgeworfen.