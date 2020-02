Ehrenzeichen des Landes Tirol an DJ Ötzi verliehen

Anlässlich des 210. Todestages des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am 20. Februar sind am Donnerstag in Innsbruck die Ehrenzeichen des Landes verliehen worden. Unter den insgesamt zehn Geehrten befand sich der Entertainer, Pop- und Schlagersänger DJ Ötzi alias Gerry Friedle. Er wurde aufgrund seiner Verdienste "als internationaler Botschafter für Tirol" geehrt, hieß es.

Die Verleihung nahmen Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) im Riesensaal der Hofburg vor. "Diese höchste Auszeichnung des Landes ist jenen vorbehalten, die sich durch ihr hervorragendes Wirken ganz besondere Verdienste um Tirol erworben haben", führte Platter aus. "Die Geehrten geben als verdiente Persönlichkeiten uns und den folgenden Generationen ein Beispiel. Ihr Engagement für das Gemeinwohl, für die Kultur und Tradition sowie ihr stetiger Einsatz für unsere vereinenden Werte und ihre aktive Hilfeleistung für die Schwächeren unserer Gesellschaft stiften Gemeinschaft und Zusammenhalt", meinte Kompatscher.

Der 1971 in St. Johann in Tirol als Gerhard Friedle geborene Musiker enterte vor 21 Jahren mit seinem Hit "Anton aus Tirol" die Skihütten und Discos. Der Song hielt sich 75 Wochen in den österreichischen Charts. Einen neuerlichen Nummer-eins-Hit in Deutschland und Österreich erreichte der Tiroler zusammen mit Nik P. im Jahr 2007 mit der Neuaufnahme des Schlagers "Ein Stern (der deinen Namen trägt)". Bis heute verkaufte sich der Song rund eine Million Mal.

Das Ehrenzeichen ist nach der goldenen Ehrenkette gestaltet, die Andreas Hofer nach dem Sieg am Bergisel im Jahre 1809 vom Kaiser erhielt. Die Landeshauptleute überreichen die Auszeichnung traditionell am Todestag des 1810 hingerichteten Freiheitskämpfers. Vor dem Festakt fanden im Gedenken an den Tiroler Freiheitskämpfer eine Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel und ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche statt.

Neben Gerry Friedle wurden zudem Bauunternehmer Helmut Bodner, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Dompfarre Bozen Elisabeth Gasser-Oberkofler, Dressurreiterin Evelyn Haim-Swarovski, die Mitbegründerin des Kriseninterventionsteams Tirol Barbara Juen, Rechtsanwalt und Inhaber einer Grafiksammlung Arnaldo Loner, Hypo Tirol Bank Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder, die ehemalige Landesmusikschuldirektorin Irene Vieider, Leopold Wedl vom Handelshaus Wedl und Hildegard Wittlinger für ihre Verdienste als Wegbereiterin der manuellen Lymphdrainage ausgezeichnet.