Kraft führt nach dem ersten Durchgang auf dem Kulm

Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skifliegens am Sonntag auf dem Kulm in Führung. Nach einem 230-m-Flug liegt der Salzburger 0,7 Punkte vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi in Front (242,5 m). Kraft könnte den ersten Heim-Sieg seiner Karriere überhaupt feiern und für den ersten Kulm-Sieg eines Österreichers seit zehn Jahren sorgen.