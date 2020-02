Frau stürzte in Wien gegen abfahrenden U-Bahn-Zug - tot

Eine Frau ist am Samstagabend in Wien-Meidling gegen einen abfahrenden U-Bahn-Zug gestürzt. Die 31-Jährige wurde zwischen den Bahnsteig in der U6-Station "Am Schöpfwerk" und die Garnitur gezogen. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei am Sonntag. Zeugen zufolge war die Frau gegen 21.30 Uhr in Richtung des abgefertigten und abfahrenden Zuges gegangen und gestürzt.