Zwei Verletzte bei Messerangriff in Moskauer Kirche

In Moskau ist am Sonntag ein Mann in eine Kirche eingedrungen und hat zwei Menschen mit einem Messer verletzt. Ein 26-Jähriger aus der Region Lipezk südlich von Moskau sei festgenommen worden, sagte die Sprecherin des russischen Innenministeriums, Irina Wolk, laut russischen Nachrichtenagenturen. Das Motiv war unklar, ein terroristischer Hintergrund wurde zunächst aber nicht vermutet.