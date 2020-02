Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich

Bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich sind am Samstag zwei Männer verletzt worden. In Albrechtsberg (Bezirk Krems) überschlug sich ein 70-Jähriger mit einem Oldtimer-Traktor, das Fahrzeug hatte laut Polizei zuvor den linken Vorderreifen verloren. Ein 58-jähriger Lenker wurde bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) aus seinem Pick-up geschleudert.