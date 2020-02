Eisschnelllauf-WM: Herzog über 1.000 Meter nur auf Platz 11

Vanessa Herzog ist bei der Eisschnelllauf-Einzelstrecken-WM in Salt Lake City ohne Medaille geblieben. Die 24-jährige Tirolerin kam am Samstagabend über 1.000 Meter nicht über Platz elf hinaus. Tags zuvor hatte die Wahl-Kärntnerin über 500 Meter Rang vier belegt. Es waren damit enttäuschende Titelkämpfe, nachdem sie 2019 in Inzell noch Gold (500) und Silber (1.000) gewonnen hatte.