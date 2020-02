Demo in Straßburg für inhaftierten PKK-Gründer Öcalan

Mehrere tausend kurdische Demonstranten haben am Samstag in Straßburg die Freilassung des seit 21 Jahren in der Türkei inhaftierten Kurdenführers Abdullah Öcalan gefordert. Die Demonstranten marschierten mit Fotos sowie Protestbannern mit der Aufschrift "Freiheit für Öcalan" durch die Stadt. Die Organisatoren sprachen von 12.000 Teilnehmern, die Polizei gab ihre Zahl mit 4.200 an.