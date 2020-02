Weltbester Rezeptionist werkt im Wiener Hotel Sacher

Der beste Rezeptionist der Welt werkt in Wien: Der 22-jährige "Front Office Manager" Nikola Farkas vom Hotel Sacher ist in Warschau als erster Österreicher mit der "David Campbell Trophy" ausgezeichnet und damit zum "International Receptionist of the Year" gekürt worden, wie das Sacher am Dienstag per Aussendung mitteilte. Er setzte sich gegen 14 internationale Kolleginnen und Kollegen durch.

Die Auszeichnung wird seit 1995 jährlich von der "Amicale Internationale des Sous Directeurs et Chefs de Réception des Grand Hotels" (AICR) vergeben. Farkas - seit Mai 2018 im Hotel Sacher tätig - musste beim diesjährigen AICR-Kongress, der von 5. bis 9. Februar in der polnischen Hauptstadt stattfand, sowohl in einem schriftlichen Test als auch in einem Rollenspiel sein Können unter Beweis stellen. Er konnte die siebenköpfige Jury überzeugen. Platz zwei belegte Maude Pretre aus dem Shangri-La in Paris, der dritte Stockerlplatz ging an Debotri Chaudhuri aus dem Intercontinental Adelaide in Australien.